Çağdaş Atan: "Detaylarda kaybettiğimiz bir maç oldu"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Detaylarda kaybettiğimiz bir maç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir evinde mücadele ettiği Galatasaray’a 2-1 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Biraz duygu karmaşası yaşıyorum açıkçası. Oyuncularımla gurur mu duymalıyım yoksa sonuçla ilgili çok mu üzülmeli miyim, arada kalmış vaziyetteyim. Oyuncularımı soyunma odasında tebrik ettim. Galatasaray gibi ligin açık ara en formda takıma karşı muazzama yakın bir oyun oynadık. Çok az net pozisyonu verdik. İkinci yarıyı forse ettik. İlk yarıda çok fazla şut atamadık. Kötü goller yedik. Sonucunda kaybettiğimiz bir oyun oldu. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum.

Galatasaray, 9 rotasyonla kupa maçına çıktı. Biz sadece 3-4 rotasyonla sahaya çıktık. Fiziksel olarak daha diri gözükerek mücadele ettik. Taktiksel olarak çok fazla çalışamadığımız, görüntülerle çalıştığımız 3-5-2’yi muazzam oynadık. Maç boyunca 3-5-2 ve adam adama presi muazzama yakın oynadık. Hamza, 3’lünün sağ stoperinde Barış ile eşleşti, bir pozisyon hariç muazzam oynadı. Bunlar oyuncularım adına olumlu gelişmeler. Detaylarda kaybettiğimiz bir maç oldu. Galatasaray’ı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Torreira ve Sallai ikinci sarı karttan atılabilirdi"

Maçın sonunda hakem Atilla Karaoğlan’ın yanına oyuncuları sakinleştirmek için gittiğini ifade eden Atan, "Bize oyunu 2 dakika erken bitirmiş gibi geldi. Oyuncularım da onu hissetti, reaksiyon vermesin diye gittim. Benim her hafta hakemlerle ilgili konuşacak gücüm ve zamanım yok. Bugün pozisyonlar baktığımız zaman ikinci golden önce el verilebilirdi. Torreira ve Sallai ikinci sarı karttan atılabilirdi. Hakemle ilgili olumlu, olumsuz olarak sezon sonuna kadar konuşmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Hedeflerle ilgili konuşan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, "Hedefimiz ilk 4, yapabiliyorsak ilk 3. Avrupa kupalarına katılabilmek istiyoruz. Mümkünse Türkiye Kupası’nda final oynayıp, kazanabilmek. Bunların Başakşehir’in hedefleri. Şampiyonluk, büyük takımlar bu kadar bütçeyi büyüttüğü sürece çok zor. Harcamalar normal hale gelirse o zaman farklı şeylerden bahsedebiliriz. Ben de rekabet etmek, kupalar kazanmak, şampiyonluğa oynamak istiyorum. Bu bütçelerle ne kadar gerçekçi hedef bunlar, o tartışılır. Orada Türkiye Kupası var. Gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Büyük takımlar şampiyonluk mücadelesi verirken biz aradan sıyrılabilir miyiz, onun hesabını yapıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi vermek, Şampiyonlar Ligi’ne gitmek şu an için hayalci bir hedef" ifadelerini kullandı.



Şu an benim için en doğru yerdeyim"

Adının Beşiktaş ile anılmasının hatırlatılması üzerine Çağdaş Atan, "Ben doğru yerde doğru kulüpte olduğumu düşünüyorum. Ben de rekabet etmek, kupalar, şampiyonluklar kazanmak istiyorum ama şu an benim için en doğru yerdeyim. Arkamda beni çok destekleyen, güvenen başkan ve yönetim var. Şu an başka kulüple ilgili düşüncem yok" diyerek sözlerini tamamladı.