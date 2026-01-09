Çağdaş Atan, güçlü bir Konyaspor izletmek istiyor

ANTALYA (AA) - TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, stoper ve kanat transferleriyle takımın eksiklerini tamamlayıp güçlü bir Konyaspor izletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çağdaş Atan, Belek'te devam eden sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Atan, "Birkaç hastalık problemi yaşadık ama gördüğüm kadarıyla Rizespor da bizimle aynı otelde ve onlarda da sıkıntı vardı. Belki de bizden daha fazla vardı. Böyle şeyler olabilir. En azından sakatlık olmadan, çalışarak yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonunu sağlayacak şekilde uyumlu, güzel, sert de bir hazırlık maçı oynadık. Craiova, biliyorsunuz Romanya Ligi'nin lideriydi. Bence iyi bir sınav verdik. O yüzden mutluyuz. Son üç antrenmanımız. Bugün çift, yarın tek antrenmanımız var. Kampı tamamlayıp Bodrumspor maçının hazırlıkları için Konya'ya döneceğiz." diye konuştu.

Oyuncularına güvendiğinin altını çizen 45 yaşındaki teknik adam, "Amacımız oynayabildiğimiz bütün maçları kazanabilmek. Kazanmak için oynamak. Bu mümkün mü? Çok mümkün bir şey değil ama güçlendirdiğimiz ve yenilediğimiz kadromuzla alabildiğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. İki bölgede eksikliğimiz var. Onları da tamamladıktan sonra ciddi anlamda güçlü bir Çağdaş Atan ve ekibinin imzasını taşıyan bir Konyaspor izleyeceğimizi düşünüyorum. İlk yarıda özellikle Trabzon deplasmanında çok iyi oynadığımız bir oyun vardı. Bölgesel ve rotasyonel eksiklikler bizim bu maçlardan puanlarla çıkarmamızı engelledi. Hep bunu anlatmaya çalıştım. Biz gelmeden önce iç sahada 6 maçın 4'ünü kaybetmiş bir takım vardı. Konyaspor, kağıt üzerinde kazanması favori gözüken Alanyaspor, Kocaelispor ve Samsunspor ile şimdiki form durumuna göre çok aşağıda ve eksik oyuncularıyla gelen Beşiktaş'a maçları kaybetti. Bunları biz telafi etmeye çalıştık ama özellikle Adil ve Ndao'nun cezası, yer yer eksikliklerle biz de çok fazla buna çare olamadık." ifadelerini kullandı.

- "Birer stoper ve sol kanat oyuncusu arıyoruz"

Atan, stoper ve kanat pozisyonlarına birer transfer daha yapmak istediklerini dile getirdi.

Başkan Ömer Atiker ve yönetim kuruluna teşekkür eden tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda yapmış olduğumuz dört transfer, yapacağımız iki transferle beraber hem bu rotasyonu genişleteceğiz, hem de elimizdeki oyuncuların mevcut potansiyellerini açığa çıkaracağız. Yeni gelen oyuncularımız bunun için de öncü olacaklar. Süreçten mutluyum. Maçların hepsini kazanmaya talibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarına dair de bilgi veren Atan, şunları kaydetti:

"Ben transfer sorularına esprili bir cevap veriyorum. Biz şu ana kadar 8 transfer yaptık. 4'ü dış transfer, 4'ü de Konyaspor'dan iyi oyuncular transfer ettik. Adil, Bazoer ve Ufuk ile hiç çalışamadım. Jevtovic ile de 2 maç 5 dakikalık, 10 dakikalık periyotlarla oynayabildik. Bu oyuncuları ve 4 transferimizi ikinci yarıda önümüzdeki periyotta kullanmaya başlayacağız. Bu bizim için büyük bir rahatlık. Mevcut oynayan oyuncularımızın üzerine 8 iyi oyuncu kattığımızı hayal edin. 2 oyuncu daha transfer etmeyi planlıyoruz. Birer stoper ve sol kanat oyuncusu arıyoruz. Stoperimiz sol ayaklı olursa çok güzel olur. Olmazsa iyi bir stoper sağ ayaklı, buna hayır demeyiz. Sol kanada da sağ ayaklı, bire biri iyi oynayan, delici bir kanat oyuncusu arıyoruz."

Devre arasında transferin kolay olmadığını anlatan Atan, "Umarım transferler Eyüpspor maçına yetişir. Görüştüğümüz oyuncular var. İzlediğimiz oyuncular var. Özellikle yurt dışından getireceğiniz oyuncularda risk çok fazla oluyor. Çünkü hiçbir takım iyi bir oyuncusunu bırakmak istemiyor. Çoğu oyuncuyu canlı izleyememiş oluyorsunuz. Bunlar çok büyük dezavantajlar. Kulübünden bir oyuncuyu çıkarmaya çalıştığınız zaman da yüksek bonservis bedelleri ortaya çıkıyor. Biz bonservis bedeli verirken genç oyunculara gidip düşük maaş bütçesiyle hareket etmeye çalışıyoruz. Bence en mantıklısı bu. Umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Sol kanat için de bir oyuncuyla görüşme yaptık. Oyuncunun cevabını bekliyoruz. Bize söylenen şartlar eğer gerçekleşirse o oyuncuyu da bitirebiliriz. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve transfer komitesi ciddi anlamda çaba sarf ediyor. Onlar da bu eksikliklerin zaruri olduğunu görüyorlar. En kısa çözmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

- Maç saatine tepki

Çağdaş Atan, Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları ikas Eyüpspor mücadelesinin saat 17.00'de başlamasına tepki gösterdi.

Konyaspor taraftarına da seslenen Atan, 19 Ocak Pazartesi günü yapılacak mücadeleyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü saat 17.00, bana göre komik bir saat. Okulların açık olduğu, çalışan insanların işlerine devam ettiği bir saat veya mesai saatinin sonlarına yaklaşan bir saat. Özellikle Konyaspor seyircisi için pazartesi günü, iş günü böyle bir saate maç koymak bana göre çok mantıksız. Seyirci olmamasından yakınılıyor ama öyle bir saat tercih edilmiş, bu da trajikomik. Konyaspor taraftarına her zaman inanıyorum, güveniyorum. Evet bir küskünlük var. Taraftarımız özlenen ve gelmeyen performans için takımlarına küsmüşler ama biz bunu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Skor olarak belki biz de çok tersine çeviremedik ama bundan sonraki amacımız oynayacağımız iyi oyun, alacağımız skorlarla beraber onları eski günlerdeki gibi, benim 7 sene önce bıraktığım günlerdeki gibi tribünlere çekebilmek. Kızgınlıklarının, küskünlüklerinin haklı sebepleri var. Ben onlara katılıyorum ama süreç kenetlenme süreci. Konyaspor, Konya'nın en büyük markalarından bir tanesi. Belki de en büyük markası. Biz bunu temsil ediyoruz. Onların da desteğini istiyoruz."

- "Kupayı çok ciddiye alacağız"

Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başlamaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çağdaş Atan, ellerinden gelenin en iyisi yapmak istediklerini dile getirdi.

Finali çıkmak istediklerini aktaran Atan, "Kupayla ilgili hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Kupayı çok ciddiye alacağız. Yapabildiğimizin maksimumunu yapacağız. Elimizde mevcut en iyi kadro hangisiyse onunla sahada olmaya çalışacağız. Ondan sonra da nereye kadar gidebiliriz göreceğiz. Umarım yolu final olur. Kolay mı? Çok kolay değil ama onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

- Antrenman

Konyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan çalışmaya yeşil-beyazlılar, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Konya temsilcisinin taktik uygulamalar üzerinde durduğu öğrenildi.

Yeni transfer Deniz Türüç, gribal enfeksiyondan dolayı antrenmana katılmadı.