Çağdaş Bodrum Spor, deplasmanda Bursaspor’a 83-69 yenildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, ligin beşinci haftasında deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım’a 83-69 yenildi.

Geçtiğimiz haftayı evinde Darüşşafaka Lassa galibiyeti ile tamamlayan Bodrum’un Takımı Çağdaş Bodrumspor, bu hafta da deplasmanda karşılaştığı Bursaspor İnfo Yatırım’a 83-69 yenildi.

Tofaş Spor Salonu’nda 13.00’te başlayan müsabakaya, Can Uğur Öğüt, Christopher Trrell Warren, Ahmet Fatih Cantitiz, Ahmet Düveroğlu, Benjamin Alexander Moore ilk 5’i ile başlayan Ender Aslan yönetimindeki Çağdaş Bodrum Spor, baştan sona heyecan dolu geçen mücadelenin sonunda parkeden 83-69 mağlubiyetle ayrıldı.