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Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ender Arslan ile yollarını ayırdı

Ajans Haberleri
  • 18.12.2023 22:23
  • Giriş: 18.12.2023 22:23
  • Güncelleme: 18.12.2023 22:23
Kaynak: AA
Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ender Arslan ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, başantrenör Ender Arslan ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımızın 2022-2023 sezonu TBL şampiyonu olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesinde büyük katkısı olan başantrenör Ender Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya karar vermiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

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