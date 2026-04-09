Çağdaş dansa dört farklı bakış: “Momentum” sahnede

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) çağdaş dansın farklı estetik ve düşünsel yönelimlerini bir araya getiren yeni yapımı “Momentum” ile izleyici karşısına çıkıyor. Dört ayrı koreografiden oluşan program, 17 Nisan akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyer yapacak.

Deniz Özaydın’ın Antonín Dvořák müziğiyle kurguladığı “Interwoven”, Ebru Cansız’ın Camille Saint-Saëns eşliğinde sahneye taşıdığı “Unison”, Çiğdem Erkaya Öztürk’ün Antonio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach besteleriyle şekillenen “Kurgu”su ve Alper Marangoz’un Ulvi Cemal Erkin müziğiyle hazırladığı “Köçekçe: Bir Rapsodi”, ilk kez bu program kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Programın açılış işlerinden “Interwoven”, yaşamın akışı içinde uyumun zorlayıcı bir düzen değil, sezgisel bir denge arayışı olduğuna işaret ediyor. Bedenler arası ilişkiler üzerinden dönüşüm ve bütünleşme fikrini sahneye taşıyan eser, varoluşun sürekli devinen yapısını görünür kılmayı hedefliyor.

“Kurgu” ise hayal ile bilinç arasında gidip gelen bir anlatıyla izleyiciyi gerçek ile düş arasında salınan bir dünyaya davet ediyor. Fantastik bir dil kuran eser, zamanın yavaşladığı, bilinçdışının öne çıktığı bir sahne evreni üzerinden içsel bir yolculuk öneriyor.

Geleneksel köçek ritimlerinden beslenen “Köçekçe: Bir Rapsodi”, çok katmanlı müzikal yapı ile beden arasındaki ilişkiyi merkeze alarak geçmiş ile bugünü buluşturuyor. Eserde, kesişen ve çatışan hareketler aracılığıyla kolektif bir varoluşun coşkusu sahneye taşınıyor.

“Unison” ise birlikte hareket etmenin gücüne odaklanıyor. Dansçıların zaman zaman tek bir beden gibi, zaman zaman bireysel varlıklarını koruyarak oluşturdukları ortak akış; dayanışma, uyum ve kolektif bilinç kavramlarını öne çıkarıyor.

“Momentum”, prömiyerin ardından 19, 24 ve 27 Nisan tarihlerinde Süreyya Opera Sahnesi’nde olacak.