Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar’dan oy kullanmaya çağrı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 49’uncu Olağan Genel Kurulu 21 Şubat, seçimleri ise 22 Şubat Pazar günü yapılacak.

Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar grubundan yapılan çağrıda,” Toplumsal eşitlik ve kamusal yarar ilkesini odağına alan bir mimarlık anlayışı doğrultusunda, tüm meslektaşlarımızı 21-22 Şubat 2026 tarihinde yapılacak olan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Kurulu’na katılmaya, seçimlerde oy kullanmaya, birlikte üretmeye, haklarımız için mücadele etmeye ve dayanışmamızı güçlendirmeye davet ediyoruz” denildi.

“Neoliberal politikaların tetiklediği yapısal sorunlar, meslek pratiğini kırılganlaştırmış, çalışma koşullarını güvencesizleştirmiş ve mesleki yetki alanlarını aşındırmıştır. Düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve sosyal güvenceden yoksunluk, mimarlık emeğinin değersizleşmesine ve bunun sonucunda yaşam kalitesinin genel olarak düşmesine yol açmaktadır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kâr odaklı ve denetimsiz kentsel dönüşüm projeleri ise somut ve somut olmayan kültürel mirası geri dönüşü olmayan şekilde tahrip etmektedir. Mesleki haklara yönelik sistematik müdahaleler (sicil kaydı zorunluluğunun kaldırılması, müellif haklarının ihlali), mesleki alanımıza ve haklarımıza ciddi darbe indirmekte; bilimsel planlamadan uzak, kamu yararını hiçe sayan politikaların bir sonucu olarak, deprem gibi doğal afetler çok daha yıkıcı ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmaktadır.

Küresel ısınma ve çevre sorunları, göç, sosyal eşitsizlik ve afet yönetimi gibi hem küresel hem yerel ölçekteki sorunlar, mimarlığın sorumluluk alanını genişletmekte ve disiplinin bu sorunlara etkin yanıtlar üretmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum, mimarlık eğitiminin sürekli ve eleştirel bir şekilde güncellenmesini ve “Türkiye Mimarlık Politikası” gibi bütüncül bir yaklaşımı gerektirmektedir.

Bu koşullar altında, mesleki onur, toplumsal saygınlık ve kamusal yararın savunulması, ancak etkin, demokratik ve kolektif bir örgütlülük ile mümkün görünmektedir. TMMOB çatısı altında geliştirilecek dayanışma temelli bir mücadele hattı, önümüzdeki dönem için kaçınılmazdır. Bu mücadelenin amacı; mesleki hakların korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mimarlık eğitimi ve pratiğinin niteliğinin yükseltilmesi, toplumsal eşitsizliklere karşı ortak bir duruş sergilenmesi ve mimarlığın varoluşsal amacını teşkil eden kamu yararı ile yaşam ve barınma hakkının etkin bir şekilde savunulmasıdır.”