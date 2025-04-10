Çağdaş Gazeteciler Derneği: "Gazetecilik suç değildir"

BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Gazeteciler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

ÇGD'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İfade vermeye gidecekleri gün şafak operasyonu ile gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağırel gazetecidir! Son operasyonlardaki hukuksuzluklara dair haberler ile çete ve tarikatlara karşı kaleme aldıkları haberler birilerini rahatsız etse de biz söylemeye devam edeceğiz: Gazetecilik Suç Değildir! Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."