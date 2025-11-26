Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Fatih Altaylı'ya verilen cezaya tepki

Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine ilişkin, "Bu ceza ne yazık ki Altaylı'nın şahsı kadar gazetecilik mesleğine yönelik bir cezadır" diyerek tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla yargılanan Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Çağdaş Gazeteciler Derneğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gazetecilere yönelik kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan 'suç odağı' algısı son olarak Fatih Altaylı’nın davasında karşımıza çıkmıştır. Altaylı'nın açıklamalarının eleştiri ve yorum kapsamında olduğu, kendisine yöneltilen suçlama ile ilgisinin bulunmadığı cümlenin tamamı dinlenildiğinde görülmektedir. Buna karşın Altaylı'nın herhangi bir tehdit unsuru taşımayan bu ifadeleri, birileri tarafından öyle hissedildiği bahanesiyle tehdit suçu kapsamında değerlendirilmiş ve cezalandırmaya gerekçe yapılmıştır. Bu ceza ne yazık ki Altaylı'nın şahsı kadar gazetecilik mesleğine yönelik bir cezadır. Gazetecilik mesleğinin suç olmadığını hatırlatıyor ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz."