Çağdaş Hekimler adaylığını açıkladı: "Mücadeleyi büyütelim"

Ankara Tabip Odası’nda (ATO) seçimler için süreç başladı. Çağdaş Hekimler, ATO yönetimine adaylığını gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla duyurdu.

Odada yapılan açıklamada konuşan ve piyasacı sağlık politikalarının sürdürüldüğüne dikkat çeken Sabri Dokuzoğuz, “Son yayımlanan istatistikler yılda bir milyardan fazla muayene yaptığımızı, her yurttaşımızın yılda ortalama 12’den fazla hekime müracaat ettiğini gösteriyor. Akıl dışı bir düzende, korkunç bir iş yükü altında eziliyoruz. Yurttaşlarımız ise doktor doktor dolaşıyor, yine de hak ettiği sağlık hizmetine erişemiyor. Görece genç nüfusa sahip bir ülkede, insanların daha az hastalanması için çaba harcamak yerine yılda 12 kez hekime gitmeyle övünen bir Sağlık Bakanlığı var. Hekime şiddetin sıradanlaştığı ve kimilerince hekim dövmenin hak olarak görüldüğü, depremlerde yıkılan binalar içerisinde hastanelerin, aile sağlığı merkezlerinin olduğu bir ülkede ‘dünyanın en iyisi’ olmaktan bahseden bir Sağlık Bakanlığı” şeklinde konuştu.

“ATO; iktidarların, güç odaklarının ya da siyasi partilerin arka bahçesi değil, hekimlerindir” denilen açıklamada yapılması gerekenler, “Sağlığa ilişkin toplumcu bir kavrayış ve sorumlulukla hekimlik değerleri etrafında toplanmanın çok geniş bir hekim topluluğunu kucaklayan uygun bir buluşma noktası olduğuna inanıyoruz. Emekten, adaletten, hukuk, hak ve özgürlüklerden, nihayetinde anayasal eşitlikten yana hekimler arasında ve tüm toplumla dayanışmacı bir tabip odası mücadelesinin mütevazı savunuculuğunu önemsiyoruz. İzlenmesi gereken hatta dair kafamız net. Israrla, bütün katılım mekanizmalarını açarak, deneyerek çaba göstermek gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde sıralandı.

"BİR ŞEY YAPMALI"

Açıklama şu sözlerle son buldu:

“2026-2028 dönemi Ankara Tabip Odası seçimlerine ‘Bir şey yapmalı!’ diyerek, Ankara Çağdaş Hekimler olarak adayız. Toplumun sağlığı için çaba gösteren, emeğinin karşılığını alabilen mutlu hekimler olma mücadelemizi büyütelim.”

Çağdaş Hekimler'in yönetim kurulu adayları şöyle:

Özgür Canoler

Emel Sakınç Çağlar

Zafer Çelik

Tansu Ulukavak Çiftçi

Sabri Dokuzoğuz

Buket Gülhan

Gülsüm Zuhal Kamış