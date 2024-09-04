Çağdaş Sanatlar Merkezi sergileri rengârenk

Kültür Sanat Servisi

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Ulaş Bager Aldemir ve Melisa Yıldırım'ın hazırladığı 'Ah O Zamanlar/Sanatçıların Ankara'sı' fotoğraf sergisi ve Japonya Büyükelçiliği işbirliği ile hazırlanan 'Hiroşima ve Nagazaki Barış Sergisi' 15 Eylül'e kadar ziyarete açık. Sergiye ilişkin okuma etkinliği ise 13 Eylül saat 19.00'da ÇSM'de.

Merkezde bu ay ayrıca Recep Tayyip Aksu'nun 'Boxes' sergisi, Vafa Almasi'nin 'Salt Manzaralar' sergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin 'Arada' sergisi sanatseverlerle buluşuyor.