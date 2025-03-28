Çağdaş Yazıcı serbest bırakıldı

İzmir’deki İBB soruşturmasına tepki eylemleri kapsamında gözaltına alınan Çağdaş Yazıcı 3 gün sonra serbest bırakıldı.

Yazıcı’nın serbest bırakılmasını eşi Eylem Şen, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Çağdaş serbest. Tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılsın. Çünkü gerçekten kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

Çağdaş serbest ✌️

Tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılsın.

Çünkü gerçekten

Kurtuluş yok tek başına!

Ya hep beraber ya hiçbirimiz! pic.twitter.com/yjARY7Mivv — Eylem Şen (@EylemSen) March 28, 2025

25 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kamuoyunun, 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası ile tanıdığı ve yapılan ilik nakli ile yaşama tutunan Öykü Arin Yazıcı'nın babası Çağdaş Yazıcı 25 Mart Salı günü ev baskınıyla gözaltına alınmıştı.