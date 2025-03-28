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Çağdaş Yazıcı serbest bırakıldı

25 Mart Salı günü İzmir’de gözaltına alınan Çağdaş Yazıcı, serbest bırakıldı.

Güncel
  • 28.03.2025 16:34
  • Giriş: 28.03.2025 16:34
  • Güncelleme: 28.03.2025 16:48
Kaynak: Haber Merkezi
Çağdaş Yazıcı serbest bırakıldı
Fotoğraf: @EylemSen (X)

İzmir’deki İBB soruşturmasına tepki eylemleri kapsamında gözaltına alınan Çağdaş Yazıcı 3 gün sonra serbest bırakıldı.

Yazıcı’nın serbest bırakılmasını eşi Eylem Şen, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Çağdaş serbest. Tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılsın. Çünkü gerçekten kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

25 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kamuoyunun, 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası ile tanıdığı ve yapılan ilik nakli ile yaşama tutunan Öykü Arin Yazıcı'nın babası Çağdaş Yazıcı 25 Mart Salı günü ev baskınıyla gözaltına alınmıştı.

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