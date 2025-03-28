Çağdaş Yazıcı serbest bırakıldı
25 Mart Salı günü İzmir’de gözaltına alınan Çağdaş Yazıcı, serbest bırakıldı.
İzmir’deki İBB soruşturmasına tepki eylemleri kapsamında gözaltına alınan Çağdaş Yazıcı 3 gün sonra serbest bırakıldı.
Yazıcı’nın serbest bırakılmasını eşi Eylem Şen, sosyal medya üzerinden duyurdu.
Şen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Çağdaş serbest. Tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılsın. Çünkü gerçekten kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.
Çağdaş serbest ✌️— Eylem Şen (@EylemSen) March 28, 2025
Tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılsın.
Çünkü gerçekten
Kurtuluş yok tek başına!
Ya hep beraber ya hiçbirimiz! pic.twitter.com/yjARY7Mivv
25 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Kamuoyunun, 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası ile tanıdığı ve yapılan ilik nakli ile yaşama tutunan Öykü Arin Yazıcı'nın babası Çağdaş Yazıcı 25 Mart Salı günü ev baskınıyla gözaltına alınmıştı.
İstanbul, İzmir ve Eskişehir’de ev baskınları: Öykü Arin'in babası Çağdaş Yazıcı da gözaltına alındıhttps://t.co/KylTHjis0V pic.twitter.com/tDHmsAIE5m— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 25, 2025