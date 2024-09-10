Çağdışı bir eğitim modeli

Türk Psikologlar Derneği (TPD), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tanıtılan ve uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında inceleme raporu yayımladı.

TPD tarafından yayımlanan raporda, öğretim programının hazırlanış ve sunuluş biçiminin bilimsel süreçlere uymadığını, psikolojik esenliği göz ardı edildiği savunuldu. Raporda, eğitim programlarının bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine uygun olması gerektiği belirtilirken, yeni modelin bu kriterleri karşılamadığı vurgulandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin çağdışı bir öğretim programı olduğu vurgulanan raporda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde bu konuların açıklanmamış olması ve programın genelindeki bilimsel sorunlar, yeni öğretim programının kuramsal çerçevesinin bütünlüklü ve derinlemesine bir inceleme ile oluşturulduğu konusunda ciddi şüpheler uyandırmaktadır” denildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Anayasa’nın laiklik ilkesiyle açık bir çelişki taşıdığı belirtilen raporda, yeni öğretim programının çağdışı niteliklerinden dolayı çocukların psikolojik gelişimleri ve psikolojik esenlikleri ile ilişkili olabilecek pek sorunu bulunduğu vurgulandı.

DİN DERSLERİ ZORUNLU OLMAMALI

Yeni öğretim programı, eğitimde dinselleşmeyi hedefleyen değişimin genişletilerek sürdürüleceğini gösterdiği vurgulanan raporda, “Okul öncesi dönemde kesinlikle dinsel eğitim verilmemeli, ilk ve ortaöğretim düzeyinde ise din dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır” denildi.

Raporda son olarak şu ifadelere yer verildi: “TPD olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin ve ÇEDES gibi diğer çağdışı proje ve uygulamaların derhal durdurulmasını, programın geri çekilmesini; eğitim sistemimizin çağdaş, bilimsel ve laik temellere oturtulmasını talep etmekteyiz."