Çağdışı Taliban rejimi 14 ülke ile ilişkileri kesti

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Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığından, ülke dışında yaşayan Afgan vatandaşlarına hitaben yapılan açıklamada, çoğu Avrupa'da olmak üzere 14 Afgan büyükelçilik ve konsolosluğun merkezi hükümet ile işbirliği yapmadığı belirtildi.

Yönetimlerinin ülke dışında yaşayan Afgan vatandaşlarının işlerini kolaylaştırdığını ve bu doğrultuda özellikle Avrupa ülkelerinde bulunan Afgan temsilciliklerini "defalarca" merkezi hükümetle işbirliği yapmaları konusunda uyarıda bulundukları kaydedildi.

Bu kapsamda Kabil yönetimiyle işbirliği yapmadığı belirtilen Londra, Berlin ve Bonn ile Belçika, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, İsveç, Norveç, Kanada ve Avustralya'daki Afgan büyükelçilik ve konsolosluklardaki işlemlerin Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerce onaylanmayacağı belirtildi. Açıklamada, Afgan vatandaşlarının ve yabancıların konsolosluk işlemleri için diğer ülkelerdeki Afgan misyonlarını ziyaret etmesi istendi.