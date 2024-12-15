Çağın koşulları dili de belirliyor

Tuğçe ÇELİK

Cambridge Sözlüğü ‘manifest’, Oxford Üniversitesi Yayınları ‘beyin çürümesi’, Merriam-Webster ise ‘kutuplaşma’yı yılın kelimeleri olarak seçti.

Dilbilimci Necmiye Alpay, Doç. Dr. Göksel Aymaz ile Prof. Dr. Emre Erdoğan yılın kelimelerini değerlendirdi.

TOPLUMSAL BİR SORUN

Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Emre Erdoğan, “Kutuplaşma günümüzün en dikkat çeken toplumsal sorunlarından biri. Farklı görüşlere karşı anlayış azalırken kutuplaşma daha da derinleşiyor. Ekonomik eşitsizlikler gerilimleri körüklüyor. Bu dinamikler, ABD’den Türkiye’ye, Brezilya’dan Hindistan’a kadar birçok ülkede kutuplaşmayı gündemin ana konusu haline getiriyor” dedi.

Prof. Dr. Emre Erdoğan

Erdoğan şunları kaydetti: “Çocukların ve ergenlerin sosyal medya kullanımlarına yasal kısıtlamaların getirilmesinin tartışıldığı günümüzde ‘beyin çürümesi’nin seçilmesi dijital dünyanın yarattığı risklerin büyüklüğünü vurguluyor ve yasaklayıcı tedbirlerin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyor. Bu noktada dijital dünyanın ve sosyal medyanın yarattığı risklerin sadece çocuklar ve gençlerle sınırlı kalmadığını hatırlamamız gerek. Eğer ‘beyin çürümesi’ tedbir alınması gereken bir sorunsa bireyleri ve özellikle toplumun kırılgan kesimlerini güçlendirmek hedeflenmelidir. Eleştirel düşünce, medya okuryazarlığı ve teknolojik yapabilirliklerin artması gerekir.”

ÇAĞIN GÖSTERGELERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Göksel Aymaz, “Yılın kelimeleri, dijital kapitalizm çağında yaşadığımızı belgeliyor. Fakat ‘dijital emek’, ‘kripto para’, ‘freelance’ kelimeleri gibi ekonomi alanından değil kültürel alandan geliyor; dijital kapitalizmin gündelik yaşam kültüründen taşan temsilleri olarak öne çıkıyor” dedi.

‘Manifest’ kelimesine dikkat çeken Aymaz şöyle konuştu: “Değişme ümidi vermeyen gerçekliğin, neşesi kaçmış hayatın içinde kötümserliği gidermenin yollarını arıyoruz. ‘Manifest’in bu yollardan biri olduğu anlaşılıyor. Z ve Alfa kuşağı olarak adlandırılan gençler arasında yaygın olduğuna göre, demek ki abilerinin ablalarının yani X ve Y kuşağının baş edemedikleri akıldışı gerçeklikten akıldışı yöntemlerle kaçmaktan başka bir anlamı olmayan yeniçağ ruhaniliklerini, spiritüel arayışları bu şekilde güncelliyorlar. Bu tip teselli ve avuntuların, Marx’ın din için söylediklerine benzer bir mutluluk olduğunu unutmamak gerekir. Yaşamakta olduğumuz zor ve sancılı hayatı katlanılır kılarken, hayatın kökten değişimi ihtimalini de zorlaştırdığını; yoksullaşma, yabancılaşma gibi sistemin temel özellikleri etrafında hayat akıp gidecekse, bu olumsuz yanın baskın biçimde öne çıktığını akılda tutmak gerekir. Sonuçta ‘Aldatıcı iyimserlik en büyük kötümserliktir.’”

KUTUPLAŞMA İYİ BİR SEÇİM

‘Brain rot’, ‘çürüme’den çok, ‘paslanma’, ‘takılıp kalma’ ya da ‘kapantı’ sözcüğüyle karşılanabilir. Çürüme geri dönüşsüz bir süreç olduğu için itici geliyor” diyen Alpay şöyle konuştu:

Dilbilimci Necmiye Alpay

“Dijital ortamlar seçim yapmayı bilen için çürütücü değil. Bağlılık ya da bağımlılık yaratabiliyor. Bu nedenle ‘kapantı’ sözcüğü uygun. Alpay şöyle devam etti: “Kutuplaşma listedeki en önemli kavram. Aslında modern çağın bir düşünme biçimi olduğu söylenir. Doğayı anlamakta işimize yarayan bir terim ama sözgelimi savaşlar kutuplaşmanın en şiddetli sonuçları oluyor ve silah tüccarları tarafından körükleniyor. Elektrik oluşturan da zıt kutuplardır, yani insanla ilgili her şey ve kavram gibi ‘kutuplaşma’ da farklılaşmaya elverişli. Her durumda yılın sözcüğü olarak iyi seçim.”

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İNSAN AKILDAN UZAKLAŞIYOR

Doç. Dr. Göksel Aymaz

“Teknoloji ekonomiye, siyasete, sosyolojiye, ideolojiye bağımlıdır. Bağımlı olduğu bütün bu şeyler kapitalizm tarafından belirlenir” diyen Aymaz şöyle devam etti:

"‘Endüstri 5.0’a doğru giden ileri endüstri toplumlarında egemenlik kendini teknolojik olarak sürdürüp genişletmekte. Kapitalizmin teknolojik örgütlenişi, makineleri daha akıllı hale getirirken kitleleri akılcı uğraşlardan uzaklaştırıyor. ‘Beyin çürümesi’ ve ‘kutuplaşma’nın seçilmesi bu anlamda önemli. İnsan akılsızlaştıkça makineler akıllanıyor. Dijitalleşmenin en popüler alanı olan sosyal medyanın, 2000’lerde özgür bireylerin, farklı kimlik ve düşüncelerin buluştuğu bir ‘modern agora’ olacağına inanılmıştı. Bugün ‘yankı odaları’yla, ‘filtre balonları’yla ‘aynıların aynı yerde, ayrıların ayrı yerde’ biriktiği dijital kabile toplulukları oluşturduk. Biz kabile topluluklarına dönüştükçe, makineler evrenselleşiyor.”

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NE ANLAMA GELİYOR?

‘Manifest’, sosyal medya araçlarında ‘gerçekleşme olasılığını artıracağı inancıyla istediğiniz bir şeyi elde etmeyi hayal etmek’ anlamında kullanıldı. ‘Beyin çürümesi’, 'bir kişinin zihinsel veya entelektüel faaliyetlerinin önemsiz, boş ve zorlayıcı olmayan içeriğin aşırı tüketiminin bir sonucu olarak görülen bozulması' olarak tanımlandı. ‘Kutuplaşma’ ise ‘keskin bir şekilde zıt iki şeye bölünme özellikle bir grup veya toplumun görüşlerinin, inançlarının veya çıkarlarının artık bir süreklilik içinde olmadığı, zıt uçlarda yoğunlaştığı bir durum’ anlamına geliyor.