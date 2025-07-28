Çağın krizleri sokaklara salındı

Yeşer Sarıyıldız

Gözleri eski far lambalarından, bıyıkları kırık plastik parçalarından yapılmış dev bir rakun, bir apartman cephesinden sarkıyor. Gövdesi hurda borularla dolu, pençeleri çürümüş bir oyuncaktan çıkmış gibi. Arka fonu yosun tutmuş gibi görünen yeşil bir duvar, her şeyin biraz yorgun, biraz tehditkâr görünmesini sağlıyor. İşte, Portekiz sokaklarında dolaşırken, ilk Bordalo II eserinizle karşılaştınız.

Sokak sanatçısı Bordalo II, kentlerin bünyesinde tutamayıp atığa dönüştürdüğü ne varsa o fazlalıklardan heykeller yapıyor. Sokakta gördüğümüz bu hayvanlar aslında koca bir sistem eleştirisinin vücut bulmuş hali: Tüketim toplumu, konut krizi, yoksulluk, çevresel çöküş… Bordalo II, çöpün neye dönüşebileceğine dair yüzleşmelerle Portekiz sokaklarında yankı buluyor.

Bordalo II’nin en bilinen serisi ‘Trash Animals’, adının hakkını tam anlamıyla veriyor. Çöpten toplanan malzemelerle yapılmış bu devasa hayvan heykellerinde plastik şişeler, eski kablolar, kırık oyuncaklar, lastikler ve hurdalar kullanılıyor. Yani sanatçının kendi sözleriyle “Hayvanları öldüren maddelerden onları yeniden var ediyor.” Amaç, izleyiciyle duygusal bir bağ kurarak tüketim alışkanlıklarını sorgulatmak ve belki de dönüştürmek.

2011’den bu yana sürdürülen bu seriyle hem çevresel farkındalık yaratılıyor hem de kentlerin bastırmaya çalıştığı kirli vicdanı kamusal alana taşınıyor. Racon kesen dev bir tilki, gökyüzüne bakan bir baykuş, duvarı aşacakmış gibi görünen bir kunduz gibi eserlerin yer aldığı toplam 195 adet ‘Trash Animal’ yani çöp hayvan üretildi. Başta Lizbon, Porto, Aveiro ve Covilhã gibi Portekiz şehirlerinde görünür hale gelen bu işler, zamanla Paris, Berlin, Las Vegas, Vancouver ve Montréal gibi metropollerde de sokakları dönüştürdü. Örneğin Kanada’daki ‘Half Baby Beaver’ (Montréal), ülkenin simgesel hayvanı kunduzu çocuk formunda yeniden kurarken hem nostaljik hem de ekolojik bir çağrıya dönüştü.

ŞEHİR KİMİN?

Bordalo II’nin işleri zamanla çevreyle sınırlı kalmadı. Hayvanlar onun sanatında doğayla kurduğumuz sömürü ilişkisinin sembolleriydi; ama zamanla bu semboller barınma krizine, kent politikalarına ve sistem eleştirilerine de ses veren daha politik işlere dönüştü.

Konut krizinden, Lizbon da nasibini aldı. Portekiz’de, özellikle turizm ve ‘golden visa’ politikalarının tetiklediği süreçle, yerel halk evlerinden olurken şehir hızla bir ‘yatırım nesnesine’ dönüştü. Lokaller, sadece şehirden uzak bölgelere gitmediler, çadırda yaşamaya başlayan birçok aile ortaya çıktı bu dönemde. Bordalo, bu durumu klasik bir çocuk oyunuyla simgeleştirdi: Bildiniz, Monopoly.

2025 Mayıs’ında Lizbon’un Praça do Duque da Terceira meydanı bir sabah dev bir Monopoly tahtasına dönüştü. Renkli bloklar, zarlar, kartlar... Bordalo II’nin ‘Monopolised’ adını verdiği bu enstalasyon, Lizbon’daki derinleşen konut krizine enfes bir başkaldırıydı.

Monopoly, Bordalo II’nin barınma krizine dikkat çeken ilk işi değildi. 2023’te, Lizbon’un en turistik noktalarından São Pedro de Alcântara seyir terasındaki ‘Desalojamento Local’ adını verdiği yerleştirmede, dört adet çadırı küçük ev cepheleri gibi konumlandırdı; üzerlerine ‘Rua das Angústias’ (Kederler Sokağı) yazarak, kentteki yerinden edilmeleri görünür kıldı. Bordalo II, kent merkezinin hızla bir açık hava lunaparkına dönüştüğünü, yaşamın değil yalnızca tüketimin yaşatıldığını vurguladı. Sanatçının bu işi, ev hakkı gibi çok temel bir meseleyi, doğrudan sokakta, estetiği önemsemeden, etik bir dille tartışmaya açtı.

Utanç Yürüyüşü

2023’te Papa’nın Lizbon ziyareti öncesinde, şehirde hummalı bir hazırlık sürerken, Bordalo II çarpıcı bir şey daha yaptı: Bir kilise alanının önüne, 500 Euro banknotlarından oluşan ve kırmızı halı gibi uzanan dev bir halı yerleştirdi. İşin adı: Walk of Shame, yani utanç yürüyüşü. Bordalo bu işte sadece dini değil, devletin parayı gösterişli etkinliklerle nasıl meşrulaştırdığını da sorguluyordu.

Papa’nın ziyareti sırasında kamu bütçesinden yapılan harcamalar, şehrin yoksul mahallelerinin ‘güzelleştirme’ adı altında geçici olarak dekore edilmesi, sokakların süslenmesi için Portekiz hükümeti, kilise ve yerel yönetimlerin toplamı 161 milyon € harcamıştı. Bordalo’nun işi tam da o süsün ortasına bırakılmış bir mayın gibiydi ve bir soruyu beraberinde getiriyordu: Kamusal alan gerçekten kamusal mı, yoksa sadece bir vitrinden mi ibaret?

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KAMUSAL ALAN OLARAK TUVAL

Bordalo II’nin işleri tam anlamıyla bir kent muhasebesi. Eserleri, estetikten çok daha fazlasını hedefliyor: unutturulanı hatırlatmak, görmezden gelineni görünür kılmak, bastırılanı sokağa salmak. Hayvan heykelleriyle doğa tahribatını, oyun tahtasıyla konut krizini, banknotlarla devlet şovunu, raylar ve fabrika kalıntılarıyla sistemin çöküşünü anlatıyor.

Yine de en çarpıcı olanı, bu işleri galerilerde değil, şehirlerin kalbinde kurup şehirleri de enstelasyonlarına dahil etmesi. Bordalo’nun asıl sergisi şehir; tuvali ise kamusal alan. Bu alanın kime ait olduğu, neyin sergilenip neyin örtüldüğü, her gün yeniden tartışmaya açılıyor.

Bordalo II, çöpten sanat yaparken bizi çöpe attığımız şeylerle yüzleştiriyor. Daha da ötesi hangi hayatların, fikirlerin ve hakların “atık muamelesi gördüğünü” soruyor.