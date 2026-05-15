Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni gelişme

İstanbul Şişli’de 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın 2000 yılında evinde öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosyada yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağla Tuğaltay’ın öldürüldüğü apartmanda geniş çaplı keşif yapıldı.

Çalışmaya başsavcı vekili, soruşturma savcısı ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri katıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; soruşturma kapsamında, olay döneminde apartmanın giriş katındaki dairede yasaklı madde kullandıkları öne sürülen iki kişinin kaldığı ve söz konusu evin mahallede uyuşturucu kullanan kişilerin uğrak noktası olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

BOŞ DAİREDE LÜMİNOL İNCELEMESİ

Yıllardır boş olduğu belirtilen giriş kattaki dairede olay yeri inceleme ekipleri tarafından saatler süren lüminol çalışması yapıldı. İncelemede, silinmiş olabileceği değerlendirilen kan izlerinin ortaya çıkarılması amaçlandı. Elde edilecek bulguların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

LÜMİNOL ÇALIŞMASI NE DEMEK?Lüminol çalışması, olay yerinde çıplak gözle görülmeyen kan izlerini ortaya çıkarmak için yapılan adli inceleme yöntemidir. “Lüminol” adlı kimyasal madde, kandaki demirle tepkimeye girerek karanlık ortamda mavi ışık yayar. Böylece silinmiş ya da temizlenmiş kan izleri tespit edilmeye çalışılır. Bu yöntem özellikle cinayet soruşturmalarında delil bulmak için kullanılır.

BABAANNELERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

İnceleme yapılan evde yaşadığı belirtilen Faysal Ö. ile Kemal Ö.’nün, dedelerinden boşanan babaanneleri Edibe Ölçenoğlu’nu 2005 yılında silahla öldürdükleri ortaya çıktı. İki kardeşin uzun yıllardır cezaevinde bulunduğu, Kemal Ö.’nün tahliye edildiği, Faysal Ö.’nün ise hâlen tutuklu olduğu öğrenildi.

KATİLİN DNA’SI 26 YILDIR ÇÖZÜLEMEDİ

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000’de okuldan döndüğü sırada evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Cinayet sonrası yapılan çalışmalarda, Çağla’nın tırnaklarının altında katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ile evde yabancı bir kişiye ait üç parmak izi bulunmuştu.

Aradan geçen 26 yıla rağmen DNA ve parmak izlerinin kime ait olduğu belirlenemezken, soruşturma kapsamında yeni DNA ve parmak izi karşılaştırmalarının yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, DNA örneği alınmadığı belirlenen ve hayatını kaybetmiş 5 kişi için de fethi kabir işlemi yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.