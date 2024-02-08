Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 94'e çıktı

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 94'e ulaştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 94'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, DHKP-C üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayıları artıyor.

Soruşturma kapsamında 90 olan gözaltı sayısı, bugün itibarıyla 94'e çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, operasyonların devam ettiğini eklemişti.

Öte yandan, adliye çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında TOMA ve polis araçları hazır bekletiliyor. Yurttaşların binaya girişleri, polis ve özel güvenlik görevlilerinin sıkı kontrolleri sonrası gerçekleştiriliyor.

İstanbul Adalet Sarayı’nda polis noktasına 6 Şubat günü 11.35 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülmüştü. Olayda Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis 5 kişi yaralanmıştı.