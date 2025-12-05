Çağlayan Adliyesi'ne helikopterle gittiğini iddia eden kişi hakkında soruşturma

İstanbul Adliyesi’ne helikopterle gittiğini iddia ederek ilgili görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan "mr.fergio" rumuzlu kişi hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

"mr.fergio" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı, Çağlayan Adliyesi'ne (İstanbul Adliyesi) 4 Aralık'ta giderek bazı videolar çektirdi.

Görüntülerde, önce helikopterde havadan çekilen ardından adliye girişinde ve içerisinde yürüdüğü anlar yer aldı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu görüntülere ilişkin ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"04.12.2025 tarihinde "mr.fergio" rumuzlu Instagram sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter vasıtasıyla ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığının ve ilgili paylaşımların başkaca sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti ve teminine yönelik soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."