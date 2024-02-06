Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 kişi hayatını kaybetti. Çatışmada saldırı düzenleyen 3 kişiden 2'sinin öldürüldüğü, birinin yaralı yakalandığı bildirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, saldırıyı DHKP-C'nin düzenlediğini ifade etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı, toplam 3 kişi öldü.

Edinilen ilk bilgilere göre, saat 11.46'da İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay sırasında 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedaviye alınan yaralılardan 1 kişi kurturılamadı.

Öte yandan çatışmada, saldırıyı düzenleyen DHKP-C üyeleri Emrah Yayla ile Pınar Birkoç'un öldürüldüğü, bir kişinin de yaralı yakalandığı bildirildi.

Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yaptı.

"DHKP-C ÜYESİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.



1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.



Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

Yerlikaya ayrıca öldürülenlerin kimliklerinin tespitine ilişkin açıklamasında da, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıya ilişkin sosyal medyadan, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" açıklaması yaptı.

Öte yandan, saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Tunç, saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.

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