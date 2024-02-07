Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 90'a yükseldi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik dün gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90’a yükseldi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

İstanbul Adalet Sarayı’nda polis noktasına dün saat 11.35 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülmüştü. Olayda Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis 5 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından dünden bu yana olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik İstanbul’da zincirleme operasyonlar yapıldı. 67 adrese peş peşe baskın düzenlendi. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer, Beyoğlu, Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere pek çok noktada dünden bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 90’a yükseldiği öğrenildi.

Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında gerçekleştirilen saldırı girişiminin faillerinin adliyeye metrobüsle geldikleri ve toplu taşımaya Esenyurt’ta bir duraktan bindikleri tespit edilmişti. Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle öldürülen iki kişinin üzerleri ve çantalarından 48 tabanca mermisi, 56 plastik kelepçe, bomba süsü verilmiş bir düzenek, bandaj, pankart ile 2 biber gazı ele geçirildiği bildirilmişti.

ADLİYEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Öte yandan bugün adliye ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Adliyenin metrobüs tarafı olan D kapısı önünde kimlik sorgulaması yapılırken, adliye meydanında birçok polis aracı ve TOMA bekletiliyor.

Çok sayıda polisin ise devriye yaptığı görüldü.