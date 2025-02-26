Çağlayan Adliyesi’nde tuhaf olaylar

Son aylarda özellikle gazetecilere, muhalefet partilere yönelik operasyon ve soruşturmalarla gündemden düşmeyen İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde bir hakimin eşinin başrolde olduğu ilginç olaylar yaşanıyor.

Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan bir hakimle evli olan avukat Ateş Öcal, 13 Şubat’ta adliye binasının koridorunda şikâyet sonucu gözaltına alındı ve Adalet Sarayı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

“Eşim hali hazırda asliye ceza mahkemesi hakimi H. U. Ö.’dür” diyen ve 15 Temmuz gazisi olduğunu da belirten Ateş Öcal, savcıya verdiği ifadesinde, “Bundan bir hafta evvel Eski Bakan Yardımcısı yeni Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek kardeşimizi İsmail Hakkı Turunç ile birlikte ziyaret ettik, çay içtik, sonra ayrıldık. Dün de ön büroda geziyordum… Sonra polisler geldi. 'Ateş bey sizden şikâyet var' dediler. Kim olduğunu sorunca 'Onu karakolda öğrenirsin' dediler. Karakolda bulunan polislerin hepsine ‘Sizin hepinizi sürdüreceğim, tayininizi çıkaracağım, haritadan yer beğenin bana bildirin sizin için güzel bir yer beğeneceğim’ dedim. Bundan sonra nezarete atıldım…” dedi.

Öcal, BirGün'e ifade işleminden sonra hakkında ev hapsi kararı verildiğini açıklarken tehdit ettiği polislerin de kendisinden şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.

Adalet Sarayı Polis Merkezi’nde görevli çok sayıda polis, Öcal’ın “Görevini yaptırmamak için direnme (görevli memura mukavemet), hakaret ve mala zarar verme” suçlarını işlediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSLU MONT

13 Şubat tarihli polis tutanaklarında, elbisesinde cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu da belirtilen avukat Ateş Öcal’ın gözaltı işlemi sırasında “Ben 15 Temmuz gazisiyim sizi bitiririm. Gününüzü göreceksiniz hamam böcekleri. Şimdi mayına bastınız. Emniyet müdürlerini arayacağım bana bir şey yapamazsınız. Ben hakimleri odadan kovuyorum, Emine Erdoğan’ı kovdum. Şimdi başsavcınızı arayıp ona küfür edeceğim. Ben VIP’im. Kanun da benim kral da benim” şeklinde konuştuğu vurgulandı.

Emniyet’in 14 Şubat tarihli tutanaklarında ise Ateş Öcal’ın Çağlayan Adliyesi’nde geceyi geçirdiği nezarethaneye zarar verdiği belirtildi. Tutanakta, “Nezarethane bölümündeki zarar kontrol edildiğinde nezarethane içerisindeki tüm duvarlarda yazılama yapıldığı, nezarethane kapısının sağlıklı bir şekilde açılıp, kapanmadığı, kapı yanındaki duvarlarda kırıkların ve çatlakların bulunduğu görülmüştür” denildi.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ GENİŞ

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Ateş Öcal zaman zaman 15 Temmuz gazilerinin düzenlediği eylemlerde basın açıklamasını okuyor, birçok siyasetçi ve bürokratı ziyaret ediyor. Öcal’ın kendi sosyal medya hesaplarında ise eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca Öcal, sosyal medya hesaplarından çok sayıda uzun namlulu silahla poz verdiği fotoğraflarını da paylaşıyor.