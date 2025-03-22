Çağlayan'da avukatlara polis müdahalesi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesinin ardından Çağlayan’da avukatlara yönelik müdahale gerçekleştirildi.

20.20'de avukat cübbeleriyle Çağlayan Adliyesi'ne giriş yapmak isteyen bir grup avukat polis çemberine alındı. Avukatların adliyeye geçişine izin verilmedi.

Avukatlar, kendilerini engelleyen polisleri yuhalıyor ve “Polis dışarı, savunma içeri” sloganları attı.

Polis barikatı aşmaya çalışan avukatlara müdahale etti.

Saat 21.40 itibarıyla avukatların savcılık odasına alındığı bilgisi verildi.

Çağlayan Adliyesi'nde avukatlara müdahale — Tele1 TV (@tele1comtr) March 22, 2025

HALK ÇAĞLAYAN'DA NÖBETTE

İmamoğlu Adliye'ye getirilirken çok sayıda yurttaş da burada toplanarak destek sloganları attı.

ÇAĞLAYAN'A GİDEN YOLLAR KAPATILDI

Valilik, gözaltında bulunan İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi öncesinde çevredeki yolları kapattı. Yolların kapatılmasına rağmen çok sayıda vatandaş adliye önünde toplandı.