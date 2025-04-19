Çağlayan direniş alanı oldu

Ebru ÇELİK

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolara katılan toplam 189 kişi, İstanbul Adliyesi’ndeki iki ayrı davada hâkim karşısına çıktı. 90 gencin yargılandığı dava salon yetersizliği nedeniyle ikiye ayrıldı. 99 sanıklı davada ise 8 gazetecinin ve 4 avukatın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Davayı CHP, SOL Parti, EMEK Partisi, TİP başta olmak üzere birçok siyasi parti yönetici ve emek meslek örgütü de takip etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Galatasaray, Koç, İstanbul, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Bahçeşehir Üniversite öğrencilerinin aralarında bulunduğu gençler de Çağlayan Adliyesi önünde arkadaşlarını yalnız bırakmadı. İlk olarak görülen 99 sanıklı davada, ‘‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’’ iddiasıyla 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

GAZETECİLERİN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, gazeteciler Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Emre Orman’ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Ayrıca davada sanık olan 4 avukatın dosyası da ayrıldı. 8 gazeteci ve 3 avukatın dosyaları ayrılmasının ardından kalan gençlerin ifadeleri alındı.

Duruşmada ifade veren gençler Anayasal haklarını kullandıklarını belirterek tahliyelerini talep ettiler.

DAVALAR BÖLÜNDÜ, DURUŞMA ERTELENDİ

Dosyası ayrılan 90 genç hakkında ‘‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması da İstanbul Adliyesi 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

90 gencin yargılandığı davada salon yetersizliği nedeniyle dosya ikiye ayrıldı. Diğer 45 kişinin yargılaması başka mahkemeye devredildi. Bekir Aslan’ın (Basel) mahkemeye SEGBİS’le katılması için müzzekkere yazılmasına karar verildi. Mahkeme İstanbul Valiliği’nden gösteri ve yürüyüş alanlarının tespitini talep etti. Mahkeme ayrıca İstanbul Valiliği’ne yasaklama kararının 48 saat önceden tebliğ edilip edilmediğini sordu. 45 kişinin yargılanacağı duruşma 4 Temmuz saat 09.30’a ertelendi.

ADLİYE ÖNÜNDE GÖZALTI

Öte yandan adliye önündeki arkadaşlarının yanına gitmek isteyen bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi genç de polisler tarafından gözaltına alınırken açıklama yapmak için yüksek bir yere çıkmaya çalışan öğrenci, polisin müdahalesiyle aşağıya indirdi. Ağacın önündeki yüksek olan kısım, öğrenciler çıkıp açıklama yapamasın diye polisler tarafın ablukaya alındı.

Gün boyu arkadaşlarını yalnız bırakmayan üniversite öğrencileri de adliye önünü direniş alanına çevirdi. Polisin engellemelerine rağmen öğrenciler slogan ve halaylar eşliğinde arkadaşlarının ifade işlemlerinin bitmesini beklediler.

Dava sırasında adliye önünde açıklama yapan öğrenciler, şu ifadelere yer verdi:

“Sokağı kriminalize edemeyecekler. Biz arkadaşlarımızın hepsini alacağız. Ve bu yargılamalar altı boş, antidemokratik kararlar demiştik. Bugün kendi duruşmasına gelen bir arkadaşımız adliyenin girişinde işkenceyle gözaltına alındı. Biz bu kararların tamamen altı boş olduğunu biliyoruz’’

MÜCADELEYE DEVAM

Sıra arkadaşlarına desteğe gelen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Neslihan Yaşar, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Eylemlere gittik, gitmeye devam edeceğiz. Buradayız. Biz biriz ve ayrılmayacağız, bizi ayıramayacaklar. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi. Bir başka öğrenci Ezgi ise “Arkadaşlarımızın gönlü rahat olsun. Korkmasınlar. Biz tutuklanan gençlerin ve gazetecilerin, haksız, hukuksuzca yargılanan herkesin arkasındayız” ifadelerine yer verdi.

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DEMOKRATİK BİR ÜLKE İÇİN

Duruşma öncesi Anne Baba Dayanışma Ağı, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ‘‘Çocuklarımıza gözaltı sırasında şiddet uygulandı, günlerce adli tutuklular arasında kaldı, fiziksel ve psikolojik şiddete uğradı. Anayasanın 34. maddesi ‘Herkes önceden izin almadan gösteri ve yürüyüş hakkına sahiptir’ diye düzenlenmesine rağmen en temel haklarını kullandıkları için çocuklarımızın hakları özgürlükleri ellerinden alındı.

Yaşadığımız bu zor günlerde ülkemizin dört bir yanından gelen mesajlara, bizi bir an bile yalnız bırakmayan gönüllü avukatlarımıza. Çocuklarımızın sesine ses olan basın emekçilerine, dayanışma için her zaman yanımızda olan yazarlara ve sanatçılara, dayanışmamızı büyüten herkese teşekkür ediyoruz. Hâlâ serbest bırakılmayan, tutuksuz yargılanan, ev hapsi ve adli kontrol şartı verilen İstanbul ve tüm illerdeki çocuklarımız için adalet istiyoruz. Biz çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadan başka ülkelerde değil, kendi ülkemizde eşit ve özgür bir hayat yaşamalarını istiyoruz.’’

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İFADE VERMEYE GELDİ, GÖZALTINA ALINDI

Protestolara katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan bir genç, duruşma salonuna girmeye çalışırken gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan gencin daha sonra devam eden duruşmaya katıldığı, ancak duruşmanın ardından gözaltı işlemlerine devam edildiği öğrenildi.