Çağlayan’daki birlik tablosu bozulmayacak

CHP’de gündem, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine kilitlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısının ardından üye akını yaşanan partinin yönetim kadrosunda ibrenin, “Aday hemen açıklansın” yönünde olduğu bildirildi. Üyelik başvurularının günde 2 bin 500’e kadar ulaşması, “CHP’liler Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak istiyor” şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK’nin ana gündemini de Cumhurbaşkanı adaylığı oluşturdu. MYK’de, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik süreci tüm yönleriyle tarif eden bir yönergenin konuşulduğu öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, aday belirlenmesinin erken olduğu yönündeki düşünceleri de MYK’de tartışıldı. Yavaş’ın, “Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir” sözlerine yönelik CHP’de “İktidar seçim için 2028’i işaret etse de erken seçime mecbur kalacak. Bu kapsamda adayı erken belirlemek CHP’ye avantaj sağlayacak” değerlendirmesi yapıldı.

AKP’nin CHP’ye ve tüm muhalefete yönelik saldırılarını artırdığını değerlendiren CHP’liler, “Biz de sandığı bu sene getirmek istiyoruz. Bunun için adayımızı şimdiden belirlemek ve kamuoyuna açıklamayı önemsiyoruz. Topluma, ‘Adayımız ve yapacaklarımız ile seçime hazırız’ mesajını vereceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın önseçim konusundaki eleştirileri de MYK’de “Yapıcı eleştiriler” olarak değerlendirildi. Yavaş’ın, önseçimde adaylığa kapıyı kapatmaması da “Olumlu” olarak yorumlanarak şu değerlendirmeler yapıldı: “İktidar, partimize yönelik saldırıları bu kadar artırmışken toplum bizden bir hareket bekliyor. Bu noktada üyelerimizi de dahil eden bir önseçim, partiyi hareketlendirecektir. Ön seçimi kim kazanırsa kazansın bir kırgınlık olmayacaktır. Anketleri de titizlikle takip ediyoruz. Ancak CHP’de önseçim bir gelenektir. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının örgütte bir karşılığı da olmalı. Kimsenin dışarıda bırakılmadığı, kapsayıcı bir süreçle en doğru adayı belirleyeceğiz. Çağlayan Adliyesi önünde gösterilen birlikteliği bozmayacağız.”

Edinilen bilgiye göre, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için düzenlenecek önseçime katılım için belirli şartlar da getirilecek. Cumhurbaşkanı adayı olmak için 40 yaşını doldurmak, üniversite mezunu olmak gibi Anayasal şartların yanı sıra parti üyelerinden belli bir sayıda imza toplama şartı da aranacak.