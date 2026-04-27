Cagliari, Semih Kılıçsoy için kararını verdi

Beşiktaş’ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için sürpriz bir gelişme yaşanıyor. İtalyan ekibinin, genç oyuncunun bonservisini alma konusundaki yaklaşımını değiştirdiği belirtiliyor.

Sezon başında yapılan anlaşmada 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunan Semih için Cagliari’nin son haftalarda daha temkinli bir tutum sergilediği ifade ediliyor.

Daha önce oyuncunun performansından memnun olan kulüp yönetiminin, son dönemdeki tablo sonrası kararını yeniden gözden geçirdiği kaydedildi.

SON İKİ MAÇTA OYNAYAMADI

Semih Kılıçsoy’un son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanması da bu değişimde etkili oldu. 20 yaşındaki futbolcu, ligde son iki maçta süre alamazken, önceki iki karşılaşmada ise toplam 32 dakikada sahada kaldı.

Bu sezon Serie A’da 27 maçta 975 dakika süre alan genç oyuncu, 4 gol kaydetti. Ancak son sekiz maçta skor katkısı verememesi, teknik heyetin tercihlerini etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Beşiktaş cephesi ise oyuncunun geri dönüşüne sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Bu opsiyonu kullanmamalarını umuyorum. O rakama yerini doldurmak zor olur” ifadelerini kullanmıştı.

"ÇILGINLIK OLUR" DEMİŞTİ

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini de sezon içinde yaptığı “Satın alma opsiyonunu kullanmamak çılgınlık olur” değerlendirmesinden geri adım attı.

Giulini’nin son açıklamasında, “Opsiyon bizim için yüksek. Beşiktaş’la henüz görüşmedik” sözlerine yer vermesi, transferde belirsizliği artırdı.

Sezonun kalan bölümünde Semih Kılıçsoy’un alacağı süre ve performansı, hem Cagliari’nin nihai kararını hem de Beşiktaş’ın gelecek planlamasını doğrudan etkileyecek.