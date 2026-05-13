Cagliari, Semih Kılıçsoy için teklif yapacak

Beşiktaş’ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy için Cagliari’nin bonservis hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Siyah-beyazlı ekipte düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Semih Kılıçsoy, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’ye kiralanmıştı.

25 MAÇTA 4 GOL

20 yaşındaki futbolcu, sezon içinde çıkış yakalayarak forma giydiği 25 resmi maçta 4 gol kaydetti. Ancak Teknik Direktör Fabio Pisacane’nin son 5 lig maçında Semih’e süre vermemesi dikkat çekti.

Serie A’da kalmayı garantileyen Cagliari’nin, satın alma opsiyonu 12 milyon euro olarak belirlenen genç oyuncu için Beşiktaş’a 9-10 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

TEMASLARA BAŞLANDI

İtalyan ekibinin ayrıca ABD’li bir şirketle hisse satışı görüşmeleri yürüttüğü, bu sürecin olumlu sonuçlanması halinde mali açıdan daha rahat hareket ederek Semih transferi için resmi temaslara başlayacağı aktarıldı.

Öte yandan Semih Kılıçsoy’un kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve Beşiktaş ile Cagliari’nin 20 Haziran’a kadar anlaşması halinde İtalyan temsilcisiyle uzun vadeli sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Tarafların bonservis konusunda uzlaşamaması durumunda ise genç oyuncuyla ilgilenen diğer Serie A kulüplerinin devreye girebileceği ifade edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise daha önce yaptığı açıklamada, “Semih bizim altyapımızdan çıkmış genç oyuncu. Orada devam etmeyecekse doğal olarak kendi kulübüne dönecek” ifadelerini kullanmıştı.