Cagliari, Semih Kılıçsoy'un bonservisini alacak

Sezon başında Beşiktaş’tan Cagliari’ye kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalya’daki uyum sürecini geride bırakarak performansını yükseltmeye başladı.

Serie A’da küme düşme hattının 6 puan üzerinde bulunan Cagliari’nin önemli oyuncularından biri haline gelen genç forvet, ligde son 12 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.

CAGLIARI BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, düzenlediği basın toplantısında Semih’in bonservisini almak için Beşiktaş ile temas kurduklarını açıkladı.

Genç oyuncunun sözleşmesinde 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğunu belirten Angelozzi, şu ifadeleri kullandı:

“Sözleşmesinde küçük bir indirim isteyerek serbest kalma süresini öne çekmeye çalıştık. Faydası olmadı. Ancak sezon sonunda onu satın alma niyetindeyiz.”

“40 MİLYON EUROLUK OYUNCU OLUR”

İtalyan yönetici, genç golcünün potansiyeline de dikkat çekti: “Gol atmaya devam ederse 40 milyon euroluk bir oyuncu olur.”

Angelozzi ayrıca transfer sürecini de anlatarak oyuncunun menajeri Federico Pastorello aracılığıyla keşfedildiğini ve detaylı scout raporlarının ardından transfer edildiğini söyledi.

YENİ SÖZLEŞME PLANI

İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre Cagliari, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak Semih Kılıçsoy ile 30 Haziran 2030’a kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

Bonuslar hariç yıllık yaklaşık 300 bin euro net ücret kazanan genç oyuncunun maaşında da önemli bir artış yapılması bekleniyor.