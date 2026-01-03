Cagliari, Semih Kılıçsoy'un bonservisini alacak mı?

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Beşiktaş’tan kiralık olarak kadroya katılan Semih Kılıçsoy’u uzun süredir takip ettiklerini söyledi. Giulini, genç futbolcunun bonservisi konusunda Beşiktaş ile henüz herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti.

İtalya Serie A’nın 18. haftasının açılış maçında Cagliari, sahasında Milan’ı konuk etti. Karşılaşmayı Milan, Rafael Leao’nun golüyle 1-0 kazandı. Cagliari’de Semih Kılıçsoy maça ilk 11’de başladı ve 83. dakikada yerini Leonardo Pavoletti’ye bıraktı.

Mücadelenin ardından DAZN’a konuşan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih Kılıçsoy’un transfer sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

"BİRKAÇ YILDIR TAKİP EDİYORUZ"

Giulini, “Onu birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Kadromuza katmak istedik ve menajeri sayesinde anlaşma tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Giulini, satın alma opsiyonuna ilişkin olarak ise, “Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih’in bonservisini elinde tutmak istedi ve Montella da onu milli takım için takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir” dedi.

Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari formasıyla 12 maçta süre alırken 5 karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Genç futbolcu, Serie A’da iki gol kaydetti.