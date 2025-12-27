Giriş / Abone Ol
Cagliari Semih Kılıçsoy'un golüyle Torino'yu mağlup etti

Milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta deplasmanda Cagliari, Torino'yu 2-1 yendi.

Spor
  • 27.12.2025 19:42
  • Giriş: 27.12.2025 19:42
  • Güncelleme: 27.12.2025 19:47
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta deplasmanda Torino'yu 2-1 yendi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 27. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 45. dakikasında Matteo Prati ile beraberliği yakalayan Cagliari, 66. dakikada Semih Kılıçsoy'un kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Cagliari, puanını 18'e yükseltti. Torino ise 20 puanda kaldı.

