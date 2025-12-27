Cagliari Semih Kılıçsoy'un golüyle Torino'yu mağlup etti
Milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta deplasmanda Cagliari, Torino'yu 2-1 yendi.
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta deplasmanda Torino'yu 2-1 yendi.
Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 27. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 45. dakikasında Matteo Prati ile beraberliği yakalayan Cagliari, 66. dakikada Semih Kılıçsoy'un kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Cagliari, puanını 18'e yükseltti. Torino ise 20 puanda kaldı.