Çağrı büyüyor: Mahir Polat serbest bırakılsın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verildi.

Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor.

Aralarında çok sayıda siyasetçi, sanatçı, siyasi partinin olduğu kişi ve kurumlar, Mahir Polat'ın serbest bırakılması için sosyal medyadan çağrıda bulundu.

"#MahirPolatSerbestBırakılsın" ve "#MahirPolatıSerbestBırakın" etiketlerine yapılan paylaşımlarda, Mahir Polat'ın derhal serbest bırakılması talep edildi.i

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

İki hafta içinde üçüncü kez hastaneye sevk edilen #MahirPolatıSerbestBırakın pic.twitter.com/8rmUjB2A0d — SOL Parti (@solpartibilgi) April 4, 2025

Mahir Polat’ı oradan çıkarmak için ne bekliyorsunuz kardeşim? Bu nasıl zulüm bu ne vicdansızlık#MahirPolatSerbestBırakılsın https://t.co/x2Q5IBJzA9 — Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) April 4, 2025

ANJİYO İŞLEMİ YAPILMIŞTI

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, dün yaptığı açıklamada, "Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden oluyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.