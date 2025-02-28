Çağrı Erhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Çağrı Erhan'ın hayatı ve kariyeri

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Vedat Demiröz atanırken, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan da Cumhurbaşkanı Başdanışman olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçi unvanı verildi. Atama kararları sonrası Çağrı Erhan kimdir araştırması hız kazandı. Peki, Çağrı Erhan kimdir? İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Çağrı Erhan'ın hayatı ve kariyeri!

ÇAĞRI ERHAN KİMDİR?

Çağrı Erhan 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Siyasete 2005 yılında Doğru Yol Partisi'ne katılarak başladı. Akademik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında çeşitli tartışma programlarında rol aldı. Çağrı Erhan 2009 yılında HAS Parti Kurucular Kurulu üyesi oldu, Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. AKP ile yakınlığı 2017'de atandığı Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliği ile başladı. Erhan 2025'te Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanarak büyükelçi unvanı aldı.

ÇAĞRI ERHAN'IN KARİYERİ

Çağrı Erhan'ın kariyerinden öne çıkan başlıklar şu şekilde: