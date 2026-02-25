Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçe'de: Antrenmana çıktı

Fenerbahçe, altyapı yapılanması kapsamında kadrosunu Galatasaray’dan ayrılan genç oyuncu Çağrı Hakan Balta ile güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulübün yeni transferi, Nottingham Forest maçı öncesinde takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan genç futbolcunun antrenmandaki isteği dikkat çekerken, Fenerbahçe cephesinde Çağrı Hakan Balta’nın kısa sürede takıma adapte edilmesi hedefleniyor.

Performansına göre genç oyuncunun ilerleyen haftalarda maç kadrolarında değerlendirilmesi bekleniyor.

TRANSFERİN MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe, bu transfer için Galatasaray’a 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyecek. Anlaşma kapsamında ayrıca futbolcunun ileride gerçekleşecek bir transferinden yüzde 10 pay da sarı-kırmızılı kulübe bırakılacak.

Çağrı Hakan Balta, bu sezon Galatasaray U19 takımında 21 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti. Genç oyuncu, altyapı seviyesindeki performansıyla dikkat çekerken, Fenerbahçe’nin bu transferle uzun vadeli bir yatırım yaptığı değerlendiriliyor.