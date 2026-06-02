Çağrıda imzası yoktu: CHP'li Sarıbal'dan kurultay sorusuna yanıt

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarıbal, bir gazetecinin,CHP'li 111 milletvekilinin olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu çağrıda yoktunuz, kurultay tartışmalarına ne diyorsunuz? Partinizin Grup Toplantısı'na katılacak mısınız?" soruları yanıt verdi.

Orhan Sarıbal, "Evet, partiyle ilgili sorunlarımız vardır ama Cumhuriyet Halk Partisi bütün sorunlarını kendisi aşacaktır" cevabını verdi.

Sarıbal, şöyle devam etti: "Cumhuriyet Halk Partisi bu erdeme, bu tarihsel birikime sahiptir. Herkes bizim arkadaşımız. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer bizim partilimiz, üyelerimiz. Bu bizim iç meselemizdir, temel meselemizdir. Bizim iç meselemizi de biz kendimiz çözmek durumundayız. Biz çözmezsek, çözülmemesi için başta basın yayın organları olmak üzere bütün yapılar devrede olacaktır."

Sarıbal, partisinin birlik ve dayanışma içinde bir araya gelerek bu sarmaldan çıkacağını söyledi.