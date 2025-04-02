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Çağrılar karşılık buldu: Dünyaca ünlü Muse grubunun İstanbul konseri ertelendi!

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Muse, Türkiye'den gelen çağrılar üzerine 11 Haziran'da Yenikapı Festival Alanı'nda yapılması planlanan konserlerinin 2026 yılına ertelendiğini duyurdu.

Güncel
  • 02.04.2025 17:50
  • Giriş: 02.04.2025 17:50
  • Güncelleme: 02.04.2025 18:01
Çağrılar karşılık buldu: Dünyaca ünlü Muse grubunun İstanbul konseri ertelendi!
Fotoğraf: @muse /X

Toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısı, etkisini konser organizasyonlarında da hissettiriyor.

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Muse'un 11 Haziran'da Yenikkapı'da yapılması planan İstanbul konseri ertelendi.

Grup sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kararın gelen çağrılar üzerine alındığını vurguladı.

Konuya ilişkin Muse'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösterimiz 2026'ya ertelendi; böylece DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere."

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