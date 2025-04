Çağrılar karşılık buldu: Dünyaca ünlü Muse grubunun İstanbul konseri ertelendi!

Toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısı, etkisini konser organizasyonlarında da hissettiriyor.

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Muse'un 11 Haziran'da Yenikkapı'da yapılması planan İstanbul konseri ertelendi.

Grup sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kararın gelen çağrılar üzerine alındığını vurguladı.

Konuya ilişkin Muse'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösterimiz 2026'ya ertelendi; böylece DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere."

After careful consideration and hearing the feedback from our fans whilst fully respecting their concerns, our show in Istanbul will be now postponed until 2026 so we can ensure DBL Entertainment will not be involved.



Thank you for your ongoing support, it means everything to…