"Çağrımız ekmek ve adalet için"

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Ekmek ve Adalet Buluşmaları Koordinasyon Üyeleri Sevtap Akdağ Karahalı ve İbrahim Akın, Emek ve Adalet Buluşmaları Temmuz ayı programını açıkladı. Çoklu mücadele çağrısı yapılarak "Adalet arayışımızı devam ettireceğiz" denildi. DEM Parti Eğitim Politikaları ve Kültür-Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın partinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

DÜZEN ZENGİNİ DAHA ÇOK ZENGİN EDİYOR

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin faturasının yoksullara çıkarıldığını belirten Akın, şunları söyledi: "Biz yaşanan ekonomik krizin sebebinin yoksullar, çalışanlar, emekliler ve tarımda çalışan insanlar olmadığını biliyoruz. Ama onlara fatura ödetmeye çalışan bir zihniyetle de karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Kayyum zihniyetinin karşında adalet mücadelesi sürdürüldü ve adalet yürüyüşümüz gerçekleştirildi. DEM Parti yalnızca kayyumlar karşısında mücadelesini sürdürmek değil, bu kayyum zihniyetinin bütün topluma yayıldığının farkında olarak bunu karşısında ortak mücadele yürütme konusunda bir kararlılık olarak bu basın toplantısını yapıyoruz."

Akın, 24 Ocak kararlarını hatırlatarak şu an uygulanan politikaları "Şimşek Kararları" olarak değerlendirdi ve "Biz Şimşek Kararlarının bu ülkede adaletsizliği sürekli beslediğini düşünüyoruz. Adaletsizlik yalnızca hukuk alanında değil her alanda yaşanmakta. Bu iktidar herkese düşmanlık yapıyor. Çalışanlara düşmanlık yapıyor. Bu yoksullaştırma politikası ile düşmanlık yapıyor" dedi.

‘’Yaşanılan ekonomik modeli şatafat ve sermaye ekonomisi ve savaş olarak’’ değerlendiren Sevtap Akdağ da "Tasarruf denilince yoksuldan isteniyor. Vergi alınacak denilince yoksuldan, çiftçiden, esnaftan vergi alınıyor. Ama sarayın şatafatından en ufak bir düşme yaşanmıyor. Bu ekonomi politikası kabul edilemez. Bu politika yoksuldan daha fazla alma zengini daha fazla zenginleştirme politikasıdır" diye konuştu.

Aktağ, ülke gündemine dair sorunları "Ekmek ve Adalet Buluşmaları"nda bundan zarar gören tüm kesimlerle yan yana gelerek yeniden konuşacaklarını dile getirerek, temmuz ayı programını açıkladı.

DEM Parti’nin "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında, 19 Temmuz Mardin Tarım Mitingi, 25 Temmuz Ağrı Esnaf ve STK’lerle buluşma, 28 Temmuz Batman İşçilerle Buluşması ve 29 Temmuz Hatay depremin açığa çıkardığı sorunları yaşayan halkla buluşma olarak belirlendi.