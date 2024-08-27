Caiz ne demek? Caiz kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir? Caiz kelimesinin kökeni nedir?
Gündelik hayatta sıklıkla karşımıza çıkan caiz kelimesi ne demek? Caiz kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir? Caizdir ve caiz değildir ne demek? Detaylar haberimizde.
Vatandaşların sıklıkla arattığı caiz kelimesinin kelime kökeni, kullanımı ve diğer anlamlarına bakalım:
CAİZ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?
Caiz kelimesi, Arapça cāʾiz olarak yazılır ve Türkçe'ye Arapça'dan giren bir sözcüktür.
CAİZ NE DEMEK? CAİZ KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?
Caiz kelimesinin TDK Sözlük'e göre 2 anlamı bulunmaktadır. Bunun yanında caiz kelimesinin bir anlamı da deyim olarak kullanılır.
Caiz kelimesi anlamları:
- 1- Din, yasa, töre vb. bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen. ('Caiz değildir' demek ise, yapılmasında sakınca olması demektir)
"Törende terlik giymek caizdir."
- 2- Uygun, yerinde sayılan, yakışık alan.
DEYİM OLARAK CAİZ
Caiz sözcüğünün deyim olarak 2 anlamı bulunmaktadır.
- 1- Sözün özünü söylemek gerekirse' anlamında kullanılan bir söz:
"Tabiri caizse, kurallara her koşulda uyman gerekiyor."
- 2- 'diğer bir deyişle, şöyle söylemek uygunsa' anlamında kullanılan bir söz:
Tabiri caizse, söylenenleri anlamak mümkün değil.