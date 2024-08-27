Caiz ne demek? Caiz kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir? Caiz kelimesinin kökeni nedir?

Vatandaşların sıklıkla arattığı caiz kelimesinin kelime kökeni, kullanımı ve diğer anlamlarına bakalım:

CAİZ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Caiz kelimesi, Arapça cāʾiz olarak yazılır ve Türkçe'ye Arapça'dan giren bir sözcüktür.

CAİZ NE DEMEK? CAİZ KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Caiz kelimesinin TDK Sözlük'e göre 2 anlamı bulunmaktadır. Bunun yanında caiz kelimesinin bir anlamı da deyim olarak kullanılır.

Caiz kelimesi anlamları:

1- Din, yasa, töre vb. bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen. ('Caiz değildir' demek ise, yapılmasında sakınca olması demektir)

"Törende terlik giymek caizdir."

2- Uygun, yerinde sayılan, yakışık alan.

DEYİM OLARAK CAİZ

Caiz sözcüğünün deyim olarak 2 anlamı bulunmaktadır.

1- Sözün özünü söylemek gerekirse' anlamında kullanılan bir söz:

"Tabiri caizse, kurallara her koşulda uyman gerekiyor."

2- 'diğer bir deyişle, şöyle söylemek uygunsa' anlamında kullanılan bir söz:

Tabiri caizse, söylenenleri anlamak mümkün değil.