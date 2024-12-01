Çakallarla Dans 7’den bir ekonomik portre

Yapımını SugarWorkz ve TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’, vizyon için gün sayıyor.

2010 yılında başlayan ve o zamandan beri büyük gişe başarıları elde eden Çakallarla Dans serisi, Türk sinema tarihinin en uzun soluklu ve sevilen serilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yedinci filminde yine izleyicilerini kahkahaya boğmayı hedefleyen Çakallarla Dans, sinemaseverlerle buluşacak.

EKONOMİYE İNCELİKLİ BAKIŞ

Serinin 7. filmi, bir yandan eğlenceli maceralarla izleyenleri güldürürken, diğer yandan Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya da ince bir bakış sunuyor.

Çakallarla Dans ekibi, ilk filmden bugüne kadar süregelen yolculuklarında, Türkiye’deki fiyat algılarındaki değişimi de gözler önüne seriyor.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin senaryosunu yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

'Çakallarla Dans 7’ 6 Aralık Cuma günü vizyona girecek.



