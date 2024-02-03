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Çakar lamba kullananlara 1 milyon 717 bin TL ceza

Ajans Haberleri
  • 03.02.2024 15:54
  • Giriş: 03.02.2024 15:54
  • Güncelleme: 03.02.2024 15:54
Kaynak: İHA
Çakar lamba kullananlara 1 milyon 717 bin TL ceza

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 397 araç sürücüsüne çakar lamba kullandığı gerekçesiyle 1 milyon 713 bin 158 TL idari para cezası uygulandı.

Düzce’de Polis ve Jandarma ekiplerinin çakar lamba denetimleri sürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı trafik ekipleri tarafından 1 Ocak 2023 ile 31 Ocak 2024 tarihleri arası usulsüz çakar lamba kullanan araçlara göz açtırmadı. Ekipler 2023 yılı içerisinde 355 sürücü ve araç tescil plakasına 1 milyon 442 bin 720 lira, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde 42 sürücü ve araç tescil plakasına 270 bin 438 lira olmak üzere toplamda 397 sürücü ve araç tescil plakasına 1 milyon 713 bin 158 TL trafik idari para cezası uygulandı. 

Yetkililer denetimlerin sıklıkla devam edeceğini sürücülerin kurallara uymasını istedi. 

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