Çakar lambalı otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza

Düzce’de çakar lamba ve ses sistemi taktırdığı otomobiliyle yüksek sesle müzik açarak kullanan sürücüye, 5 bin 451 lira para cezası kesildi.

Bahçeşehir bölgesinde yüksek sesle müzik dinleyerek gezen 81 ACT 090 plakalı otomobili gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurdu.

Araçta yapılan incelemede çakar lamba ile yüksek ses olanağı sağlayan ses sisteminin kurulu olduğu belirlendi. Araç sürücüsü Hasan Uçar’a çakar lamba kullanmak, teknik değişiklik yapmak ve aracının muayenesi olmadığı için 5 bin 451 lira ceza kesildi.

Uçar'ın, çakar lambayı açarak yüksek sesli müzik eşliğinde aracını kullandığı anları sosyal medya hesabından da paylaştığı öğrenildi.