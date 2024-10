Çakıcı'nın ardından Kürşad Yılmaz'dan da Bahçeli'ye destek: Gerekirse can alıp can vereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği ve 2021 yılında ‘güvenlik’ gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilen suç örgütü lideri Kürşad Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, Bahçeli'ye güvenlerinin tam olduğunu ve 'bir saniye bile yalnız bırakmayacaklarınI' söyledi.

Devlet Bahçeli'nin 'oyun kurduğunu' öne süren Yılmaz, "Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz" dedi.

Bahçeli'nin rastgele söz söylemeyeceğini iddia eden ülkücü çete lideri Yılmaz, "Türkmen Beyimiz rastgele cümle kurmaz. O cümlede yer alan her harf, vatan, millet sevgisinden başka düsturu olamayan genel başkanımızın imbiğinden süzülür de kelimeye, kelimeler cümleye dönüşür" ifadelerini kullandı.

Kürşad Yılmaz'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışı ile ömrünü memleketin birliğine ve huzuruna adayan liderim MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarını ve meselenin derinliğini bazı şuursuzlar anlamamışlar ki, sadece birkaç oy alabilme peşine düşmüşlerdir. Her aldığı karar zamanla anlaşılan ve 15 Temmuz gecesi gibi Türkiye'yi defalarca kritik dönemeçlerden çıkaran liderim Devlet Bahçeli, yeni bir oyun kuruyor. Milletimiz liderimize güveniyor, anlıyor ve izliyor. Türkiye'nin üzerindeki ABD güdümlü PKK terör örgütü de bu topraklardan kökten kazılacaktır.

'DEVLET BAHÇELİ HER ÜLKÜCÜNÜN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR'

Türkiye'nin üzerine kirli oyunlar kuranlar, toprağımıza göz dikenler liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdır. Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz. Boş konuşanlar anlamazlar ama üstüne basa basa bir kez daha vurguluyorum. Saygıdeğer Türkmen Beyimiz rastgele cümle kurmaz. O cümlede yer alan her harf, vatan, millet sevgisinden başka düsturu olamayan genel başkanımızın imbiğinden süzülür de kelimeye, kelimeler cümleye dönüşür. Ülkü yolunun yılmaz Bozkurtlarının hassasiyetine dokunmayın. Saygı değer Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli her ülkücünün kırmızı çizgisidir. Biz kırmızı çizgilerimizi boyayla çekmeyiz, vatan için akıtmaya hazır kanımızla çekeriz."

Bir başka suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da dün MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Görüşmenin içeriğine dair iki taraf da açıklama yapmamıştı.