‘Çakıcı’nın yeğeniyim’ dedi paraları götürdü

İçişleri Bakanlığı adına sahte kart bastırdıkları için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, "Gereği yapıldı" notuyla polislerin kafasına bastırdığı videoyu paylaştığı ve yaklaşık iki ay cezaevinde kalan Ak Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan şimdi de dolandırıcılıkla suçlanıyor. Aydoğan’ın suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı bildirildi.

Bir yurttaş, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Ferhat Aydoğan tarafından dolandırıldığını anlattı. 18 Ekim'de yapılan suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Şubat ayı içerisinde Instagram isimli sosyal paylaşım sitesinden Ergin Vançin isimli şahıs aradı. Bu şahsı daha önce hiç görmedim, sadece sosyal medya üzerinden takipleşiyorduk. Vançin bana Ferhat Aydoğan'ın Alaattin Çakıcı'nın öz yeğeni olduğunu, üst düzeylerde tanıdığı olduğunu söyleyerek telefonu Ferhat Aydoğan'a verdi ve yine Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni olduğunu söyledi. 'Dayım bana 1 trilyon verdi, dayımla beraber iş yapacağız. Cihan Çakıcı benim öz kuzenim, size erkek sözü veriyorum, bana altın verin iş yapacağız, siz ne verdiyseniz onu size geri vereceğiz' dedi. Daha sonra seçim zamanı 'Alaattin dayım size gelmemi istiyor, çayınızı içeceğim' diyerek bize geldi. Bizden gittikten sonra altınlarımızı borç istedi, annem bu şahsa 'Size altın olarak borç vereceğim, altın olarak borcumu geri verirsiniz' dedi, bu şahıs bize 'Size şeref sözü altınlarınızı geri vereceğim' dedi ve biz bu şahsa güvenerek altınlarımızı bozduk ve borç olarak bu şahsa banka üzerinden para gönderdik. Kendisinden para gönderdiğimiz tarihten itibaren borcumuzu geri istediğimizde 'Vereceğiz sabredin' diyerek bizi sürekli oyaladı, ben bu şahsı WhatsApp üzerinden arayıp paramı istediğimde bana ‘Senin ipini çektim, git Allah'ına kadar söyle kim varsa gelsin gel altınlarını al, seni babana söyleyeceğim’ diyerek beni tehdit etti. Bu şahısların evimize geldiğine dair babamda fotoğraf bulunmaktadır. Beni tehdit eden ve altınlarımı geri vermeyen şüpheliden şikâyetçi ve davacıyım.”

BAKANLIK ZIRHI

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile kendisini Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin isimli şahısların, İçişleri Bakanlığı adına sahte kartlar bastırdığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık logolu sahte kartlarla Aydoğan ile Vançin’in kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışması gündem olmuştu.

Tepkilerin ardından “Gereği yapıldı” başlığıyla 12 Temmuz’da açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, “Şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır." Ancak Aydoğan ile Vançin’in yaklaşık iki ay sonra Adana Suluca Cezaevi’nden tahliye edildiği öğrenildi.