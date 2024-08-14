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Çakmakla oynayan çocuklar yangına neden oldu

Çorum’un Alaca ilçesinde bahçede çakmakla oynayan çocukların neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 21:59
  • Giriş: 14.08.2024 21:59
  • Güncelleme: 14.08.2024 21:59
Kaynak: İHA
Çakmakla oynayan çocuklar yangına neden oldu


Olay, Yıldızhan mahallesi Bendez sokak üzerinde meydana geldi. Yasin D.’ye ait evin bahçesinde oturan çocuklar, çakmak ile oynarken bahçede bulunan kuru otları tutuşturdular. Tutuşan otlardan çıkan alevler kısa sürede büyüyerek evin bahçesinde bulunan istiflenmiş odunlara sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. İstiflenmiş kuru odunların yandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

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