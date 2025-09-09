Çal Bağbozumu Festivali: Kültür, sanat ve bağcılık bir arada

Denizli’nin Çal ilçesinde bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen 28. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali, ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinska’nın yanı sıra gazeteciler, oyuncular, moda ve televizyon dünyasından çok sayıda davetli de programa katıldı. Misafirlere Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş eşlik etti.

Sabah saatlerinde bağlarda gerçekleştirilen “Bağ Bozumu: Doğanın Döngüsüne Saygı” etkinliğiyle başlayan programda katılımcılar sepetlerle üzüm keserek bağ bozumuna katıldı ve üzüm üretimi ve şarap yapımına dair bilgi aldı.

KÜLTÜREL MİRASTAN ŞARAPHANELERE UZANAN YOLCULUK

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen “Paylaştığımız Kültürel Miras” fotoğraf sergisi festivalin özel etkinliklerinden biri oldu. Katılımcılar, serginin ardından Kuzubağ Şaraphanesi’ni gezerek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Öğle saatlerinde ise Küp Atölye’de düzenlenen “Zanaat Rotası – Toprakla Buluşma” çalışmalarında ziyaretçilere çömlek yapımı gösterildi.

ÇAL’IN YÖRESEL TATLARI İLGİ ODAĞI OLDU

Festival kapsamında kültür stantları açıldı. El emeği takılardan resim çalışmalarına kadar birçok ürünün sergilendiği stantlarda konuklar, bölgenin kültürel çeşitliliğini yerinde tanıdı. Çal yöresine özgü yiyeceklerin ikram edildiği alanlarda ise misafirler yöresel mutfağın zenginliğini deneyimledi.

SANAT VE MÜZİKLE FESTİVAL COŞKUSU ZİRVEYE ÇIKTI

Öğleden sonra Lermonos’ta Çal Bağ Yolu anlatımı ve şarap tadımı yapıldı. Tarihi Selcen Şaraphanesi’nde açılan sergi alanı sanatseverleri ağırlarken, Erdel Şaraphanesi’nde şarap eşliğinde akşam yemeği daveti düzenlendi. Akşam yemeğine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu da katılırken günün finali Kuzubağ’da gerçekleşti. “Kültürel Miras Buluşması” başlığıyla düzenlenen konserde Uğur Güneş Quartet ve Sibel Köse sahne aldı.

ÇAL DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA OLABİLİR

Programda konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Misafirlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Güzel bir birleşimi beraber sağladık. “Bağ Yolu” süreci içerisinde emek harcayan bütün işletmelerimize teşekkür ediyorum. Denizli her anlamıyla dünyaya örnek olabilecek bir şehir. Biz Çal’ın dünya çapında bir marka olabileceğine inanıyoruz. Gerek Çal Belediyemiz gerek Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu yolculuğu daha da geliştireceğiz. Misafirlerimiz enerjileri ile bizlere de pozitif enerji kattı” ifadelerini kullandı.