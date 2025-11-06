Çalbaba merası madene kapalı

Tokat’ın Artova ilçesine bağlı Günçalı, Güzelce ve Killik köyleri sınırlarında yer alan ve Alevi yurttaşların kutsal saydığı Çalbaba Ormanı’nda verilen mera tahsis izninin iptali davası Tokat İdare Mahkemesi'nde görüldü. Köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, duruşmada davalarının kabulü ile maden şirketine merada arama izni veren Mera Komisyonu kararının iptalini istedi.Mahkeme, davaya ilişkin kararını gelecek günlerde açıklayacak.

Davaya bölge halkı, muhtarlar ve yaşam savunucuları katıldı. Dava sonrası açıklama yapan köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, Çal Baba Tepesi’ndeki mevcut ruhsatlar ile bölgede planlanan yeni siyanürlü altın madenciliği ruhsatlarına karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Bölgeye 3 ayrı siyanürlü altın madeni ruhsatı daha verildiği ve bunlara karşı yeni dava süreçlerinin başlatıldığı vurgulayan Atal "Görülen davamız ise Tokat Valiliği'nin meraları, mera parsallerini mera kanunlarına aykırı şekilde HLC Kıymetli Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş.'nin madencilik faaliyeti için tahsis etmesine ilişkin mera komisyonu kararı iptal davasıydı. İl Mera Komisyonu kararı hükümsüz hale geldi. Mayıs ayında Samsun Bölge İdare Mahkemesi HLC şirketine karşı açtığımız ruhsat iptal davasını lehimize sonuçlandırmıştı" dedi.

MÜCADELEYE DEVAM

Atal, siyanürlü madenciliğin su ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekti. İklim krizi ve kuraklık riskleri göz önünde bulundurulduğunda su kaynaklarının korunmasının “milli güvenlik” meselesi olduğunu kaydeden Atal "HLC-İstanbul Rafineri A.Ş. yetkilileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada devleti zarara uğratmaktan geçtiğimiz günlerde tutuklandılar. Böylece hep söylediğimiz yerli işbirlikçi-yabancı altın madeni şirketlerinin suç şebekeleri olduğu, soruşturmanın sebebi ve tutuklamalarla somutlaşmış oldu" diye konuştu. Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) son 15 yılda 400 bini aşkın maden ruhsatı verdiğini anımsatan Atal "Gelecekte vatana ihanetten ve insanlığa karşı suçtan yargılanacaksınız" diye konuştu. Atal, şöyle devam etti:

"İklim krizi sürecinde şu anda bütün dünya ve Türkiye susuzluk kuraklık tehdidi altında. Böyle bir tehdit varken siyanürlü altın madeni şirketlerine suyu vermek, suyu katlettirmek, suyu zehirletmek vatana ihanetle eş anlama gelir. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu korumamız gerekmektedir ve milli güvenlik meselesidir."

Aktivist Melike Tepecik de "Türkiye'nin altın devi olarak nitelendirilen bir şirkete yıllar önce dava açma cesaretini bu köylülerin kadınları, gençleri, muhtarları, yaşlıları ve insanlarıyla birlikte gösterdik. Mücadele eden insanlar kazanır. Biz bu alan için çok mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz" dedi.