Çaldıkları çöp kovasını beğenmeyince bırakıp başka çaldılar

Bursa’da hırsızlar çaldıkları çöp kovasını beğenmeyince başka bir çöp kovası ile değiştirdiler.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs çaldıkları çöp kovasını beğenmeyince yol üzerinde başka bir çöp kovasını çaldılar. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde içindeki çöpü beğenmedikleri kovaya dökerek kısa sürede bölgeden hızlıca uzaklaştılar.



Yanı sıra yanlarından koşarak geçen vatandaşa bile aldırmayan hırsızlar ’pes’ dedirtti.