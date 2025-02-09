Çaldıran’da ev yangını

Van’ın Çaldıran ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çubuklu Mahallesi’nde Erkan Karakoç’a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangında evdeki birçok eşya yanarak kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta hasar meydana geldi.