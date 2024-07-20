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Çaldıran’da sağanak sele neden oldu

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 21:53
  • Giriş: 20.07.2024 21:53
  • Güncelleme: 20.07.2024 21:53
Kaynak: İHA
Çaldıran’da sağanak sele neden oldu


Edinilen bilgiye göre, Çaldıran ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağışlar, dere yatakların taşmasına neden oldu. Özellikle ilçeye bağlı Başeğmez Mahallesi’nde derelerin taşarak, yaşam alanlarında su baskınları meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye 3 araçlık AFAD ekipleri sevk edildi. Söz konusu bölgede AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş’ın başkanlığında yürütülen müdahale ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

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