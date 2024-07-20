Çaldıran’da sağanak sele neden oldu

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Ajans Haberleri 20.07.2024 21:53 Giriş: 20.07.2024 21:53

Güncelleme: 20.07.2024 21:53 Kaynak: İHA

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