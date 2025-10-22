Giriş / Abone Ol
İnter Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da rakibi olan Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Çalhanoğlu attı, İnter Galatasaray'ın rakibini farklı geçti
FOTOĞRAF: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika Pro Ligi temsilcisi Union Saint-Gilloise evinde İtalya Serie A temsilcisi İnter Milan'ı konuk etti. İnter Milan, Galatasaray'ın da rakibi olan Union Saint-Gilloise deplasmanını farkla aşarken Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 9'a yükselterek galibiyet serisini sürdürdü ve PSG'nin ardından averaj farklıyla sıralamada ikinci sıraya yerleşti.

4 FARKLA KAZANDI

İnter Milan dakika 41'de Denzel Dumfries'ın golüyle öne geçerken, 45+1'de Lautaro Martínez'in golüyle farkı ikiye çıkardı.  Dakika 53'te Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle farkı üçe çıkarırken, kapanışı dakika 76'da Francesco Pio Esposito yaptı ve İnter Milan, Union Saint-Gilloise deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

