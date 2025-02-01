California'daki yangınlar kontrol altına alındı

ABD, (DHA) - ABD'nin California eyaletindeki yangınlar 24 günlük çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanı’nın (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Eaton ve Palisades yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından 24 gün süren söndürme çalışmaları tamamlandı. California eyaletinin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 23 bin hektarlık alan hasar gördü, 29 kişi hayatını kaybetti. Yangınların nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor.