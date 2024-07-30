California tarihinin en büyük 6. yangını: 370 bin dönümden fazla alan kül oldu

ABD'nin California eyaletinde etkili olan orman yangınlarında 370 bin dönümden fazla ormanlık alan kül olurken, binlerce kişi de bölgeden tahliye edildi.

Dünya 30.07.2024 11:58 Giriş: 30.07.2024 11:58

Güncelleme: 30.07.2024 12:01 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)